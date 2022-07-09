Vatandaş isyan etti: ‘AK Parti’ye oy verdim ama illallah’

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, merkez Sanayi Mahallesi’nde olan halk pazarını ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu ziyarette, bir vatandaş 2002 yılından bu yana AKP’ye oy verdiğini ancak illallah ettiğini söyledi.

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, il başkanı Coşkun Çağlar Duran ve parti yöneticileri merkez Sanayi Mahallesi'nde olan halk pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyaret esnasında CHP'li Erol'un yanına gelen Gülizar Avşar isimli bir vatandaş pazardan sebze meyve topladığını belirterek, ”İki tane insanım var onlarında engelli parasıyla kirayı veriyorum. Açım aç bakın pazara gelmişim bir şeyler topluyorum Allah var peygamber var artık yeter içimden bağırmak geliyor” diyerek isyan etti.

“500 LİRAYA KİM İDARE EDİYOR Kİ BEN İDARE EDECEĞİM?”

Çocuklarının engelli parasıyla kirasını ödediğini belirten Gülizar Avşar isimli vatandaş, şunları söyledi:

* “Engelli parası olmazsa rezil oluruz onu da kiraya veriyorum elde var şuanda pazarda ben bunları topluyorum. Kimse kimsenin halini bilmiyor. Allah rızası için, seçim zamanı geldiğinde geliyorlar sonrasında kim aç kim susuz sormuyorlar.

* Allah rızası için bir yardım edin. İki tane insanım var onlarında engelli parasıyla kirayı veriyorum. Eşim emekli oldu hep kesintiler oldu. Geriye 500 lira elime geçiyor 500 liraya kim idare ediyor ki biz idare edelim? Çocuklarımın engelli parası da olmasaydı dışarıda çadır kuracaktım.

* Açım aç bakın pazara gelmişim bir şeyler topluyorum. Niye yardım etmiyorlar? Psikolojimiz bozulmuş artık evde. Bayat ekmek topluyorum. O engelli çocukların hiç mi geleceği yok? Ayağında ayakkabı yok. Allah var peygamber var artık yeter içimden bağırmak geliyor.”

“AK PARTİ'YE OY VERDİM AMA İLLALLAH“

AKP'nin kuruluşundan bu yana oy verdiğini belirten bir vatandaş ise, “Ak Partiden istifa ettim. 2002'den beri Ak Parti'ye oy verdim ama illallah. Vatandaşın sorunlarını görüyorsunuz anlatmaya gerek yok” dedi. AKP'yi şikayet eden vatandaşa iktidar değişikliğinin Türkiye için bir umut olacağını söyleyen CHP'li Gürsel Erol ise, şunları söyledi:

* Hiç merak etmeyin az kaldı bu iktidar değişikliği Türkiye için bir umut olacak. Hiç umutsuzluğa kapılmayın devletimiz büyük. Bu devlet doğru yönetildiği zaman bu ülkede yaşanan sorunlar çözülür. Yeter ki devlet liyakati olsun, istikrar olsun devleti hunharca yöneten bir anlayış olmasın.

* Bize güvenmeye devam edin inşallah size mahcup olmayız. Elazığ içinde, ülkemiz içinde devletimiz içinde üzerimize düşeni yaparız. Ama nasıl bu ilde bir değişime ihtiyaç varsa bunu gördünüz bu ülkede de bir değişime ihtiyaç var. Bunun kararını verecek olan da sizsiniz. Bize düşen sizin aranıza girmek, sizinle sohbet etmek, derdinize çare olmak için elimizden gelen gayreti sarf etmek ama bu iktidarı değiştirme iradesi de sizde.

* Sandık başına gittiğiniz zaman bu iradeyi siz göstereceksiniz. Yeni bir kadroya, yeni bir ekibe, umut olacak insanlara yeni bir şans verin. Önümüzdeki aylarda genel başkanımız Elazığ'a gelecek. Elazığ'ı kalkınmada pilot il ilan edecek ve bu şehrin sorunlarının çözümüyle ilgili tek tek basına ve sivil toplum örgütlerine anlatacak. Elazığ'da bir farkındalığı yaratacağız ama bize güvenin. Bugüne kadar yaptığınız siyasi tercihler konusunda değil yeni insanlara şans tanıyın.”

“VATANDAŞIMIZ İNANILMAZ BİR ÇARESİZLİK İÇERİSİNDE”

Pazar ziyareti sonrasında açıklama yapan ve esnafın ve vatandaşın alım gücünün düştüğünü belirten Erol, sözlerine şöyle devam etti:

* “Dokunduğumuz, gezdiğimiz, sohbet ettiğimiz hem esnafımız hem vatandaşımız alım gücünün düştüğünü gerçekten geçim sıkıntısıyla ilgili ciddi sorunlar yaşandığını, ev kiralarını ödeyemediklerini, elektriklerini ödeyemediklerini ifade ediyorlar.

* Pazara geldikleri zaman çürük sebze meyve topladıklarını inanılmaz bir çaresizlik ve mutsuzluk içerisinde. Ama geleceğe karşı kimse kaygıya endişeye kapılmasın her kötü günün sonucunda mutlaka aydınlık güzel günler gelir.

* Önümüzde bir seçim var haziran ayında bir seçim olacak. Temennimiz ve beklentimiz haziran ayında ülkemizin yeniden hükümete kavuşarak, millet ittifakının iktidara gelerek hem Elazığ'ımız için hem ülkemiz için yeni bir nefes yeni bir bakış açısı yeni bir umudun doğması.”

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