Vatandaş isyanda: ‘Yeter! Çürüttünüz ülkeyi!’

Türkiye'nin geldiği durumun sorumlusunun yıllardır ülkeyi yöneten iktidar olduğunu vurgulayan yurttaşlar, "Ülke kan ağlıyor, ülke bitmiş. Nebati'den başka gözü ışıldayan insan görüyor musunuz? Ne ışığı! insanların gözünün feri sönmüş haberi yok! Yeter! Ayıptır, günahtır ya! Çürüttünüz ülkeyi" diyerek isyan etti.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan Tunç

Hayat pahalılığı her geçen gün artarken vatandaşın geçim mücadelesi de iyice zorlaştı. Öyle ki son aylarda yurttaşların en çok duyduğu kelime “zam” oldu. Kuruş hesabı yapan halk; market market, pazar pazar gezerek her şeyin en ucuzunu arar hale geldi. Hatta artık bazı temel gıda ürünlerine birkaç lira da olsa daha ucuza alabilmek için uzun kuyruklar, izdihamlar yaşanmaya başladı.

20 yıldır ülkeyi yöneten iktidar yetkilileri ise ülkemizin geldiği bu durumun sebebinin ‘dış güçler’ ve ‘muhalefet’ olduğunu savunuyor. Ancak vatandaşlar, “Hiç böyle bir akıl, mantık var mı? Hiç muhalefet olabilir mi? Ben mi yaptım, sen mi yaptın? İktidar yapıyor” sözleriyle bu durumun sebebinin iktidar olduğunu dile getiriyor.

SÖZCÜ muhabiri, Bakırköy Meydanı’nda vatandaşa mikrofon uzattı, “Zamların, pahalılığın, kuyrukların sorumlusu sizce muhalefet mi yoksa yıllardır ülkeyi yönetenler mi?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“ÇOCUĞUMA AZ HARÇLIK VERİYORUM, DÖNÜP AĞLIYORUM”

Makbule Hanım: “Hiç böyle bir akıl, mantık var mı? Hiç muhalefet olabilir mi? (Mikrofonu göstererek) Bu elindeyse, bunu sen yönetiyorsun kardeşim. Yeter! Ayıptır, günahtır ya! Çürüttünüz ülkeyi.

Bırakın artık yakamızı. Bırakın şu çoluk çocuğun yakasını ya… Ben çocuğuma harçlık veriyorum, geri dönüp ağlıyorum… Çünkü az veriyorum… 100 lira yetmiyor… Yeter ya bıraksınlar yakamızı! Allah aşkına bıraksın gitsinler ya! Bana göre bu katliam…”

“BEN Mİ, SEN Mİ YAPTIN? İKTİDAR YAPIYOR”

Abdurrahman Cebeci: “Muhalefet ne yapsın? Elinden bir şey gelmiyor ki. Öteki de havalarda uçuyor, ‘Ben yapmadım’ diyor. Kim yaptı? 18 senedir kim memleketi talan ediyor? Yazıklar olsun ya! Ben mi yaptım, sen mi yaptın? İktidar yapıyor. Niye iktidarlar var? Beşli çete dünyayı savurdu… Nereden? Senin, benim maaşımdan.”

“‘DIŞ GÜÇLER’ DİYORLAR; PALAVRA, HİKAYE”

Zafer Bey: “Yıllardır ülkeyi yönetenler tabi ki, muhalefetle ne ilgisi var? Olmaz öyle şey. Zamları iktidar yapıyor. ‘Dış güçler’ falan diyorlar ya; palavra, hikaye… Üç beş tane müteahhide peşkeş çekiliyor. Ülke kan ağlıyor, ülke bitmiş. Ülke rezalet durumda. Kime bakıyorsanız ağlıyor.”

“NEBATİ’DEN BAŞKA GÖZÜ IŞILDAYAN İNSAN YOK”

Yaşar Büyük: “Bu ülkeyi yönetiyorlarsa zamların sorumlusu da onlardır. İnsanların haline baksanıza, yüzü gülen insan görüyor musunuz? Nebati’den başka gözü ışıldayan insan görüyor musunuz? Ne ışığı! insanların gözünün feri sönmüş haberi yok! Bunun sebebi hükümet. Hükümetin değişmesi lazım.”

“YİYECEK EKMEĞE MUHTAÇ KALDIK”

Berk İğdeli: “Sorumlusu, yıllardır ülkeyi yönetenler. Madem sorumlusu muhalefetse o zaman ülkeyi muhalefet yönetsin. (Ekonomik olarak içinde bulunduğumuz durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?) İçinde bulunamıyoruz ki… Yaşamımız kalmadı artık. Yiyecek ekmeğe muhtaç kaldık. Bir ekmeğin tanesi 4 liraya geldi. Sütün litresi 15 lira oldu. Kendimden vazgeçiyorum, ufak çocuğu olan aileleri düşünüyorum, ‘Acaba süt içirmeye nasıl para buluyorlar?’ diye. Asgari ücret 4250 lira oldu ama 2850 lirayken alım gücü daha iyiydi.”

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