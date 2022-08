Vatandaşın elektriğini kesmede şampiyon olmuştu: Önce bakanlığı şimdi de kendini yalanladı

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait elektrik şirketinin önce Bakanlığı şimdi de kendi kendini yalanladığını söyledi. Şirketin yaklaşık 3,5 ay önce Kayseri’de 2021 yılı boyunca borcundan dolayı elektriği kesilen abone sayısının Bakanlığın açıkladığı gibi 274 bin 277 değil, 147 bin 229 olduğu yönünde açıklama yaptığını hatırlatan Özer, şirket tarafından hazırlanan faaliyet raporunda ise elektriği kesilen abone sayısının kentte 174 bin 813 olarak yer aldığına dikkat çekti.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait elektrik dağıtım şirketi KCETAŞ'ın Türkiye'de abonelerin elektriğini en fazla kesen şirket olduğunu açıklamıştı. Şirket ise o dönemde Kayseri'de 2021 yılı boyunca borcundan dolayı elektriği kesilen abone sayısının Bakanlığın açıkladığı gibi 274 bin 277 değil, 147 bin 229 olduğu yönünde açıklamıştı.

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, şirket tarafından hazırlanan faaliyet raporunda ise elektriği kesilen abone sayısının kentte 174 bin 813 olarak yer aldığına dikkat çekti.

“KAYSERİ VATANDAŞIN ELEKTRİĞİNİN KESİLMESİ KONUSUNDA DA KÖTÜ DURUMDA”

Kayseri Belediyesi'ne ait şirketin milletin elektriğini kesmede şampiyon olmasının ve Kayseri'nin bu şekilde gündeme gelmesinin acı verici olduğunu kaydeden Özer, “Ne yazık ki bu güzel şehrimiz düşündüren, acı veren konularla gündeme geliyor. Ticaret şehri Kayseri’de her 4 haneden 1’i devlete muhtaç halde, yardımlarla ayakta kalmaya çalışıyor. Bunun yanında Kayserimizde AKP'nin sebep olduğu tabloda her iki kişiden biri icralık. Kayseri bin kişiye düşen icra dosyası il sıralamasında 81 il içerisinde birinci il. İşte her geçen gün kaybeden, her geçen gün geriye giden Kayseri ne yazık ki vatandaşın elektriğinin kesilmesi konusunda da kötü durumda. Bu ayıplar, yıllardır gerçekleri gizleyip, algıyla yöneten ‘uçuyoruz, kaçıyoruz' diyenlere yeter” diye konuştu.

“ÖNCE BAKANLIĞI ŞİMDİ DE KENDİ KENDİNİ YALANLIYOR”

AKP'nin ülkeyi karanlıkta bıraktığı gibi vatandaşı da karanlığa hapsettiğini savunan CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, geçtiğimiz Nisan ayında Kayseri'nin vatandaşın elektriğinin kesilmesi konusunda Türkiye'de ilk sırada olmasını gündeme taşıyıp, vatandaşın hakkını sorduklarında AKP'li Belediyeye ait Elektrik Şirketinin önce bağlı olduğu Bakanlığı sonra da kendilerini yalanlamaya çalıştığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Özer, “Konuyu gündeme taşıdığımızda AKP'li Büyükşehir Belediyesi'ne ait elektrik şirketinden o dönem bağlı olduğu AKP'li Bakan'ı yalanlamıştı. Şirketten yapılan açıklamada 2021 yılı boyunca borcundan dolayı elektriği kesilen abone sayısının Bakanlığın açıkladığı gibi 274 bin 277 değil, 147 bin 229 adet kesme işlemi olduğu dile getirilmişti. Ancak şirkete ait 2021 faaliyet raporu da ortaya çıkardı ki daha önce Bakanı yalanlayan şirket şimdi de kendi kendini yalanlıyor” şeklinde konuştu.

“GERÇEKLERİ NEDEN SAKLIYORSUNUZ?”

AKP'li Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ) tarafından hazırlanan faaliyet raporunda 2021 yılı içerisinde Kayseri il merkezinde 153 bin 517, ilçelerde ise 21 bin 296 adet kesme işleminin yapıldığının yer aldığını söyleyen CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, “Bu rakamlarda gösteriyor ki, Kayseri il genelinde toplam rakam 174 bin 813 adet. Bunu kendi hazırladıkları faaliyet raporunda söylüyorlar. Şirket 2021 yılı içerisinde kesilen abone sayısını daha önce 147 bin 229 olarak açıklarken, faaliyet raporunda ise elektriği kesilen abone sayısı 174 bin 813 olarak ifade ediliyor. Şimdi buradan soruyoruz; kamuoyunu neden yanıltıyorsunuz? Gerçekleri neden saklıyorsunuz? Vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları, AKP'nin sebep olduğu yokluğu, yoksulluğu gerçek rakamları gizleyerek, önleyeceğinizi, bu şekilde günü kurtaracağınızı mı sanıyorsunuz?” diye sordu.

“YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANAR”

AKP'li belediyeye ait elektrik şirketinin önce Bakanlığı, ardından da kendi kendini yalanlamasının ülkeyi yöneten anlayışın içler acısı durumunu da gözler önüne serdiğini belirten Özer, “Atalarımızın dediği gibi ‘Yalancının mumu yatsıya kadar yanar' gerçekler er ya da geç ortaya çıkar. İstedikleri kadar algı yapsınlar, istedikleri kadar makyajlasınlar vatandaşımız AKP'nin gerçek yüzünü gördü” dedi.

