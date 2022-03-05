Vatandaşlar İstiklal Caddesi’ne akın etti

İstanbul’da soğuk havanın etkisini yavaş yavaş yitirmesiyle birlikte İstiklal Caddesi eski kalabalık günlerine geri döndü.

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İstanbul'da etkili olan soğuk havanın ardından sıcak havanın kendini göstermesiyle birlikte vatandaşlar megakentin turistik alanlarını doldurmaya başladı.

Corona virüs önlemleri kapsamında uygulanan açık havada maske zorunluluğu uygulamasının kaldırılmasının ardından bazı vatandaşların maskeli bazı vatandaşların maskesiz olarak alanda gezdiği görüldü. Caddeye akın eden çok sayıda vatandaş, sıcak havanın tadını çıkardı. (İHA)

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