Vekil ile biçerdöver operatörü arasındaki ilginç diyalog

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Çukurova çiftçisinin sorunlarını dinlerken, Adana’ya ekin biçmeye gelen biçerdöver operatörü ile ilginç bir diyalog yaşadı. Biçerdöver operatörü, Adıyaman’da buğday hasat ücretinin açıklandığını ama Adana’da hala açıklanmadığını belirterek, “Demek ki Tarım Bakanı Adana halkını sevmiyor” ifadelerini kullandı. Bulut’un “Tarım Bakanı Adanalı o yüzden mi sevmiyor?” sorusunu da “Ben bilmem” diye yanıtladı.

Mehmet SERBES

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CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Çukurova çiftçisi ile görüştü, sıkıntılarını dinledi. Adana'ya 17-18 yıldır gelip biçim yaptığını belirten biçerdöver operatörü, buğday taban alım ve biçerdöver biçim fiyatının açıklanmadığı için çiftçinin mahsulünü biçtiremediğini kaydetti.

CHP'li Bulut'un “Adana'daki buğday hasat zamanında, biçerdöver de var ama seni çağırmıyorlar. 3-5 gün geçtiğinde verim düşmeyecek mi?” sorusuna “Verimi geçti zaten buğday yere akıyor, tarlaya dökülüyor. Sıcağı yedikçe buğdayın verimi düşüyor. Vatandaş biçtirip tüccara götürse 2 kuruş veriyor. Maliyetini, gübresini, mazotunu, açıkladığı zaman temelli zarar girecek. Bir daha ekebilir mi çiftçi? Ekemez. Fiyat açıklansa hemen tarladan ürününü kaldıracak” diye yanıt verdi.

TARIM BAKANI ADANA'YI SEVMİYOR

Adıyaman'da buğday hasat ücretinin açıklandığını ama Adana'da hala açıklanmadığını söyleyen, biçerdöver operatörü, “Adana'da fiyat açıklanmadığı için de Adıyaman'a gidemiyorum. Demek ki Tarım Bakanı, Adana halkını sevmiyor” ifadelerini kullandı.

CHP'li Bulut'un “Tarım Bakanı Adanalı o yüzden mi sevmiyor?” sorusunu da “Ben Çorumluyum. Ben bilmem. Onu Bakan'a sormak lazım” diye yanıtladı.

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