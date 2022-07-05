Yaban hayatı geliştirme sahasında av pahalıya patladı!
Hatay'da, İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaban keçisi avladığı belirlenen H.V.'ye, 4 bin 912 lira idari para ve 250 bin lira tazminat cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
“Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğimize gelen ihbar doğrultusunda İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda yaban keçisi (capra aegagrus) avı yapıldığı tespit edilmiş olup 4 ayrı sırt çantasında kemiklerinden sıyrılmış yaban keçisi eti ele geçirilmiştir.
Hatay DKMP Şube Müdürlüğümüzce yaban keçisini avlayan H.V isimli kişiye 4 bin 912 lira idari para cezası ve 250 bin lira tazminat cezası uygulanmıştır. Ayrıca tüfeğe de el konulmuştur.” (DHA)