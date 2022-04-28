Yabancı uyruklu öğrencilere ücretsiz ulaşım sağlamıştı! AKP’li belediyeden açıklama

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi farklı ülkelerden kentte eğitim görmeye gelen yabancı uyruklu öğrencilere toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanmalarını sağlarken, Türk öğrenciler bu uygulamadan muaf tuttuğu ortaya çıkmıştı. AKP’li belediye tepki çeken uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Müslüm EVCİ

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Türkiye'nin önemli öğrenci şehirlerinden birisi olan Konya'da, AKP'li Büyükşehir Belediyesi'nin yabancı uyruklu ve Türk öğrencilere şehir içi toplu ulaşımda uyguladığı ayrım tepki çekmişti.

TBMM'de konuşan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, farklı ülkelerden kentte eğitim görmeye gelen yabancı uyruklu öğrencilere şehir içi toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanmalarının sağlanmasına rağmen Türk öğrencilerin bu uygulamadan muaf tutulduğunu açıklayarak, uygulamadan Türk öğrencilerin de faydalanması çağrısında bulunmuştu.

TEPKİLERİN ARDINDAN AKP'Lİ BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Birçok sosyal medya kullanıcısının AKP'li belediyenin uygulamasına tepki göstermesinin ardından AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

“BU İMKANDAN 2 BİN 800 ÖĞRENCİ FAYDALANIYOR”

AKP'li belediyenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

*Konya Büyükşehir Belediyesi, 2004 yılında Türk Cumhuriyetlerinden üniversite öğrenimi için Konya'ya gelen öğrencilere destek olmak ve Konya üniversitelerinin tercih edilebilirliğini artırmak amacıyla bu öğrencilere toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma imkanı sağlamıştır.

*Daha sonra Konya'nın uluslararası tanınırlığının artması, üniversite için yurt dışında tercih edilen bir şehir olması ve ülkeler arası ilişkilere katkı sağlamak amacıyla bu uygulama Türk Cumhuriyetleri ile birlikte tüm ülkeleri kapsar hale getirilmiştir.

*Üniversite eğitimi için Konya'yı tercih eden 103 ülkeden 4 bin 978 uluslararası öğrenci arasında bu imkandan yararlanan 2 bin 800 öğrenci vardır. Konya Büyükşehir Belediyesi, 1,55 TL olan öğrenci biletlerine 4 yıldır zam yapmayan, Türkiye'de öğrenci ulaşımını en ekonomik şekilde sağlayan büyükşehir belediyesidir.