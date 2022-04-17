Yağışla birlikte sıcaklıklar düşüşe geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre bugün yurdu etkilemeye başlayacak yağışlarla beraber hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. İstanbul'da dün 20 dereceye yaklaşan sıcaklıklar, yarın 11 dereceye inecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji’nin tahminlerine göre bahar havası bir süreliğine mola verecek. Yağışlar yurdun büyük kısmını etkilerken hava sıcaklıkları da hızla düşecek. Yağışlar hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek, perşembe günü ülkeyi terk edecek. Yağışların ardından hava sıcaklıklarının yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI DA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Antalya’nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara’nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma don olayı bekleniyor. Ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklenmektedir. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

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