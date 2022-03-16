Yağışlar bugün başlıyor: Kar yolda

Mart ayı soğuk günler yaşatmaya devam ediyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün yurda giriş yapan soğuk ve yağışlı hava yarından itibaren Türkiye'nin birçok şehrinde kar olarak görülecek. Kar yağışı cuma gününden itibaren İstanbul'u da etkileyecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji ve küresel tahmin sistemleri tarafından yayınlanan uyarılara göre soğuk ve kar yağışlı hava dalgası yarından itibaren yeniden yurdu etkilemeye başlayacak. Bugün yağmur olarak kendini gösterecek yağışlar, yarın ve cumadan itibaren kar yağışı olarak devam edecek. Hava sıcaklıklarında birkaç derecelik düşüş yaşanacak.

YAĞMUR BUGÜN BAŞLAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Sivas, Ordu, Ardahan, Hakkari ve Van çevreleri ile zamanla Marmara’nın kuzey ve doğusu, Bolu, Düzce ve Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olmak üzere genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara’nın kuzey ve doğusunda yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa), yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

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