Yağışlı ve serin günler yarından itibaren bitiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre bugün ve yarın yurtta yer yer etkili olacak yağmur ve kar yağışının ardından hava sıcaklıkları artışa geçecek, güneş kendini gösterecek.

Sozcu.com.tr

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Uzun süren soğuk günler adım adım geride kalırken bahar havası kendini hissettirmeye başlıyor. Bugün ve cumartesi günü yurt genelinde aralıklarla yağışlar görülecek. İç ve yüksek kesimlerde yer yer kar olarak görülecek yağışların ardından pazar günüyle birlikte hava sıcaklıkları yükselişe geçecek.

KAR, BAZI ŞEHİRLERİ SON KEZ ETKİLEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara’nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Ankara çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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