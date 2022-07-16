Yahudi cemaatine geçmiş olsun telefonu
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gece yarısı Hasköy Mezarlığı'nda Yahudi topluluğu üyelerinin mezarlarına yönelik saldırı dolayısıyla Türk Yahudi Toplumu Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh’le telefonla görüştü.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türk Yahudi Toplumu Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh'le yaptığı telefon görüşmesinde, Hasköy Mezarlığı'na yapılan saldırı nedeniyle Yahudi cemaatine geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Bu saldırı, sadece Yahudi vatandaşlarımıza değil tüm topluma yapılmış saygısızlıktır. Toplumsal barışımız ve huzurumuz her şeyden kıymetlidir. Olayın bir an önce aydınlatılmasını temenni ediyorum” dedi.
İbrahimzadeh, Babacan'a iyi dilekleri için teşekkür ederek saldırıyı çocukların gerçekleştirdiğini ancak çocukları bu saldırıya teşvik edenlerin bulunması için takipte olduklarını belirtti.