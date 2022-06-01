Yargıtay, Kadir Şeker kararını bozdu

Yargıtay, yerel mahkemenin Kadir Şeker’e verdiği kararı bozdu ve tahrik hükümlerinin Şeker lehine azami derecede uygulanmasına hükmetti.

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Olay, 2020 yılının Şubat ayında Konya’da meydana geldi. Bir parkta Özgür Duran’ın, sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran’ı bıçaklayarak öldürdü.

Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şeker, ‘kasten adam öldürme’ suçundan yargılandığı 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun ‘haksız tahrik’ altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker’in duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

Cumhuriyet savcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi’ne ‘haksız tahrik’ indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek, itirazda bulundu.

Kadir Şeker’in avukatları da karara itirazda bulunup, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti. Avukatlar tarafından Konya Bölge Adliye Mahkemesi’ne sunulan itiraz dilekçesinde; Kadir Şeker bir kadına yardım etmek isterken meydana gelen olayın, meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiği belirtildi. Mahkeme, meşru müdafaayı kabul etmeyecek olsa bile meşru müdafaa sınırlarının aşılması maddesi uygulanarak, Şekerin beraatine ve tahliye edilmesine karar verilmesi talep edildi.

FAZLA CEZA TAYİNİ BOZMAYI GEREKTİRİR

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker’e verilen cezayı yüksek bularak kararın bozulmasını istedi. Yargıtay, Şeker lehine tahrik hükümlerinin en üst seviyede uygulanmasına hükmedip, dosyayı yerel mahkemeye gönderme kararı aldı. Kararı bozma nedeni olarak da şunları açıkladı:

“Tahrik dolayısıyla 12 yıl ile 18 yıl arasında ceza verilmesi gerektiğini belirleyen 5237 sayılı TCK’nin 29. maddesi gereğince uygulama yapılırken haksızlık içeriğinin ulaştığı boyut dikkate alınarak asgari düzeyde cezaya yakın bir ceza belirlenmesi yerine, yazılı şekilde 15 yıl hapis cezasına hükmedilmek suretiyle fazla ceza tayini, bozmayı gerektirdiğinden, sanık müdafi ve Cumhuriyet savcısının temyiz taleplerinin kabulü ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 15/04/2021 tarih ve 2021/390 Esas, 2021/705 Karar sayılı kararının CMK’nın 302/2. maddesi gereğince isteme uygun olarak bozulmasına karar verildi.”

AVUKATI: EN KISA SÜREDE TAHLİYE OLACAK

Kadir Şeker’in avukatlarından Emrah Daylan, ”Yargıtay, kararında, tahrik indirimin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini belirtti. Böylelikle cezası 10 yıla düşecek ve cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verebilir. En kısa sürede tahliye olacak” diye konuştu.

Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, “Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir’e verilen cezanın fazla olduğuna kanaat getirmiş, böylelikle dosya yerel mahkemeye tekrar gönderilecek. Mahkeme de uygun bulursa bir tensip duruşmasıyla, indirim hükümlerini uygular ve cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurarak tahliye kararını verebilir” dedi.

BABASI: KİMSESİ YOK, BİR ALLAH’I VAR

Kadir Şeker’in babası Cengiz Şeker de şunları söyledi:

– Oğlumu hep bir sürüncemede bıraktılar. Kadirin olayında meşru müdafaa hep vardı. Kadirin boğazı sıkılıyor, yere yatırılıyor. Can havliyle oğlum kendini korudu. Açık cezaevinde olması gerekirken, çocuğumu içeride yatırdılar. Kadirden sonra yüzlerce kişi cezaevlerine girdi, çıktı. Mahkeme takdir haklarını hep karşı taraftan yana kullandı. Kadir’in kimsesi yok, bir Allah’ı var. Tahliye zaten Kadir’in hakkı. Bu olursa bizi çok sevindirecek. (DHA)

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