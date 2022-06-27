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Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlar serbest kaldı

İstanbul’da Onur Haftası kapsamında düzenlenmek istenen ancak kaymakamlık tarafından yasaklanan 20. Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınan 373 kişi serbest bırakıldı.

Habip ATAM
Yayınlanma: 11:17 - 27 Haziran 2022 Güncellenme:
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Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlar serbest kaldı

Beyoğlu'nda yapılması düşünülen ‘İstanbul LGBTİQA+ Onur Yürüyüşü' Beyoğlu ve Kadıköy Kaymakamlıklarınca yasaklanmıştı.

Ancak yasağa karşı Beyoğlu Sıraselviler'de saat 17.00'de toplanma çağrıları yapılmıştı. Polis ekipleri, çağrı sonrasında Taksim çevresinde ve İstiklal Caddesi’nde önlem almış, valilik kararınca da Taksim’e ulaşımın sağlandığı metro ve füniküler hattı kapatılmıştı.

Yasağa karşı Cihangir'de toplanan bir gurup,  İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyince polisin müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesinde 373 kişi gözaltın alındı. Emniyete götürülen 373 kişi, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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