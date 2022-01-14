Yasaklı ırkların kısırlaştırma süresi sona erdi, imkanı olmayanlara ücretsiz yapıldı

Yasaklı ırk köpeklerin kısırlaştırılması ve kayıt altına alınması için tanınan süre bugün sona erdi. Eskişehir'de yasak ırkı olan ve kısırlaştırma imkanı olmayan hayvan sahiplerinin köpekleri, Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği ve Eskişehir Bilecik Veteriner Odası katkılarıyla ücretsiz yapıldı.

Kemal ATLAN

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Türkiye'nin gündemine Gaziantep'te iki tane pitbullun saldırmasıyla ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'le giren yasaklı ırk köpeklerin kısırlaştırılması ve kayıt altına alınması için tanınan süre bugün sona erdi.

İMKANI OLMAYAN VATANDAŞLARIN YASAKLI IRKLARI ÜCRETSİZ KISIRLAŞTIRILDI

Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully türü yasaklı ırk hayvanı bulunanlar için kısırlaştırma ve kayıt altına alınma süresi bugün sona erdi. Yasaklı ırk hayvanı olan ve kısırlaştırma işlemi yaptırmayanlar, 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre de bu köpek türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların Türkiye'ye girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına 11 bin Türk lirası idari para cezası verilmesi öngörülüyor. Ancak kısırlaştırma imkanı olmadığı için yasaklı ırkları doğaya salınmasını engellemek isteyen Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği, Eskişehir Bilecik Veteriner Odası işbirliğince yasaklı ırkların kısırlaştırmasını ücretsiz gerçekleştirdi.

TERKEDİLMELERİ YERİNE ÜCRETSİZ KISIRLAŞTIRILDI

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı, “Kısırlaştırma ve kayıt zorunluluğu olan özel ırkların mağdur olmaması adına Eskişehir Bilecik Veteriner Odasi Başkanlığına müracaatta bulundum. Artan kısırlaştırma ücretleri ve hayvan sahiplerinden taahhüt bilgi alarak maddi durumu yeterli olmayanları imkânları olmayanların terkedilmesi yerine ücretsiz kısırlaştırılmasını talep ettik. Eskişehir Bilecik Veteriner Odası yönetimi bizi kırmadı. Durumlarını araştırıp sorumluluk alin yapalım dediler. Bende titizlikle inceledim tek tek dosya tuttum. İmkanı olmayan hayvan severlerin maddi durumlarının iyi olmadığına dair yaptığımız incelemeler sonrası yasaklı ırkları ücretsiz kısırlaştırıldı. Çok sayıda yasaklı ırk, Eskişehir Bilecik Veteriner Odası katkılarıyla ücretsiz kısırlaştırılırken terkedilmekten de kurtarılmış oldu” şeklinde konuştu.

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