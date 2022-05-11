Yavuzyılmaz: Dünyadaki tüm otomobiller sıraya girse bile bu kara delik kapanmaz

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'dan Kuzey Marmara Otoyolu sözleşmesindeki garanti araç sayısına dikkati çekti: Bunun tutturulması için Türkiye’deki toplam 13 milyon 781 bin 610 aracın tam 97 kez Kuzey Marmara Otoyolu’ndan geçmesi gerekiyor. Dünyadaki toplam otomobil sayısı 1 milyar 250 bin adettir. Dünyadaki tüm otomobiller sıraya girse bile bu kara delik kapanmaz.

Sözcü Ankara

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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın YİD projeleri konusunda kamuoyuna eksik ve yanlış bilgi verdiğini savundu.

– Bakanlık bu projelerin kamuya maliyetini ve geçen araç sayılarını açıklamalıdır. Bu projeler tek tek kaça mal oldu ve müteahhitlere kaç milyar dolarlık taahhüt verildi açıklasın. Devlet imkanlarıyla garantisiz yapılsa bu projelerin maliyeti ne olacaktı ve hazineden ne kadar daha az para çıkacaktı?

359 GÜNDEKİ ZARARI AÇIKLAMIYOR

– Hodri meydan. Bakanlık bunu gizleyip, ücretli olan Osmangazi Köprüsünden geçiş rakamını veriyor. Verdiği tarih 29 Nisan-4 Mayıs ve Ramazan bayramıdır. Sürücülerden ücret alınarak araç geçiş garantisinin tutturulduğunu ve şirketlerin kasasını nasıl doldurulduğunu marifet gibi açıklıyor. Geriye kalan 359 gündeki zararı açıklamıyor.

– Hazine ve Maliye Bakanlığı şirketlerin yurt dışından kullandığı kredilere borç üstlenim taahhüdü verdi. Dolar veya Euro olan bu kredilerin tüm riskleri Hazine üzerindedir. Projeler öz kaynak ile yapılsa tüm bu risk ve finansman maliyeti de olmayacaktı. İktidar garanti edilen araç geçiş ücretlerini de dövize endeksledi.

LIBOR’A ENDEKSENLEDİ

– Bu ücretlere, ABD veya AB'deki tüketici fiyatları endeksindeki artış oranı da ekleniyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun toplam 6 kesimindeki garanti edilen araç sayısı Londra'daki uluslararası bankaların dolar üzerinden birbirlerine uyguladıkları faiz oranı olan LIBOR'a endekslendi.

– Bu 6 Kesim kamuya devredilene kadar, sözleşmedeki garanti edilen araç sayısı 1 milyar 338 milyon 35 bin 980 adet artırıldı. Bunun tutturulması için Türkiye'deki toplam 13 milyon 781 bin 610 aracın tam 97 kez Kuzey Marmara Otoyolu'ndan geçmesi gerekiyor. Dünya'daki toplam otomobil sayısı 1 milyar 250 bin adettir. Dünyadaki tüm otomobiller sıraya girse bile bu kara delik kapanmaz.