Yazıcıoğlu soruşturmasında görevli 17 kişiye dava açıldı

Kahramanmaraş’taki helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili yalan tanıklık, asılsız bilgi notları ve soruşturmayı farklı yönlere sevk etme çabası içinde oldukları belirlenen ve kazanın yaşandığı dönemde görevde olan asker ve polis 17 kişi hakkında dava açıldı.

Özgür CEBE

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesinde 25 Mart 2009 günü düşen helikopterde hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün üzerinden 13 yıl geçti…

Kaza sonrası soruşturmayı yürüten özel yetkili savcılar FETÖ’den ihraç edilirken soruşturmanın ise alt üst edildiği ortaya çıktı.

KAZAYI ARAŞTIRAN 17 KİŞİYE DAVA AÇILDI

FETÖ talimatıyla soruşturmaya ‘suikast’ izlenimi vermeye çalışmakla suçlanan savcı ve hakimlere Yargıtay nezdinde dava açılırken, yalan tanıklık, asılsız bilgi notları ve soruşturmayı farklı yönlere sevk etme çabası içinde oldukları belirlenen ve kazanın yaşandığı dönemde görevde olan asker ve polis 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

İKİ SANIK ASILSIZ BİLGİ NOTU HAZIRLADI

İddianamede Kahramanmaraş Emniyet İstihbarat Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in Yazıcıoğlu'nun sağ bulunduğuna dair bilgi notu hazırladığı, oysa enkaza ulaşıldığını belirttiği gün ve saatte enkaza ulaşılamadığı ve Yazıcıoğlu'nun sağ olmadığı ifade edildi.

İstihbarat Şubede görevli Sezgin Bozkurt’un alınan ifadesinde, sağ olduğuna dair tutanak tutan Dursun Özmen'e bu bilginin kaynağını sorduğunda kendisine, “Benim yüksek yerlerde elemanlarım var” dediği aktarıldı.

Dursun Özmen ile hakkında dava açılan Kayseri İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan Dinç'in FETÖ üyeliğinden cezalandırıldıkları, ByLock kullanıcısı oldukları, Özmen'in evinde F serisi 1 dolar bulunduğu, örgüte sadakati ve bağlılığı en üst seviyedeki kişiler oldukları kaydedildi.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan iki sanığın örgütün amaçları doğrultusunda hareket edip Yazıcıoğlu soruşturmasını sekteye uğratma gayreti içinde oldukları vurgulandı.

“7 SANIK HELİKOPTERDEKİ GPS PARÇALARINI SÖKTÜ”

Sanıklardan kaza kırım çalışmalarını yürütmek üzere teknik heyet başkanı Pilot Yarbay Semih Yüksekkaya, İnceleme Subayı Yüzbaşılar Davut Uçum, Yusuf Yiğit, teknisyenler Cemal Şahin, Aydın Özsıcak ile heyette yer alan Nedim Bakırhan ve Nusret Memiş'in helikopterin GPS parçalarını söktükleri, bazı eşyaları olay yerinden alarak gizledikleri, FETÖ'nün yayın organı Cihan Haber Ajansı'nın uzaktan görüntü aldığı, sanık Cemal Şahin'in de GPS cihazını bizzat söktüğü iddianamede anlatıldı.

“HELİKOPTERDEN SÖKÜLEN CİHAZLARI İMHA ETTİLER”

Heyet Başkanı Semih Yüksekkaya'nın sökülen cihazları daha sonra 2. Ordu Hava Alayı Sahra Bakım Taburunda imha ettiği kaydedildi.

Yazıcıoğlu soruşturmasını yürüten FETÖ'cü savcıların, iddianamedeki 17 sanıkla birlikte hareket ederek şüpheli olarak dinledikleri asker kişilere kazayla ilgili sorulardan ziyade soruşturmayla alakası olmayan “Ergenekon'a üye misiniz” gibi sorular sorup bir yandan kendi yayın organlarını kullanarak medya desteği, diğer yandan da emniyet, yargı ve askeriyedeki üyeleriyle Yazıcıoğlu soruşturmasını farklı yönlere sevk etme çabasıyla kamuoyunda algı oluşturulmaya çalıştıklarına dikkat çekildi.

“CUMHURBAŞKANINA SUİKAST GİRİŞİMİ OLAYINDAN MAHKUM OLMUŞLAR”

Sanık Yüzbaşı Davut Uçum ile teknisyen Aydın Özsıcak'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Marmaris'te Cumhurbaşkanına suikast ve anayasal düzeni bozmak suçlarından Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıp cezalandırıldıkları, kaza kırım heyetinde yer alan Yüzbaşı Yusuf Yiğit'in de darbe girişimi suçundan Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldığı bildirildi.

PARÇALARI SÖKENLERİN AVUKATLIĞINI ÜSTLENDİ

Sanık Mustafa Atalar'ın FETÖ'nün avukatlarından olduğu ve ByLock yazışmalarında, Yazıcıoğlu soruşturmasıyla ilgili sohbetlerinin bulunduğu, kaza kırım heyetinde yer alan ve helikopterin parçalarını söken sanıkların avukatlığını örgütten aldığı talimatla üstlendiği bilgisine yer verildi.

Sanık avukatın Yazıcıoğlu soruşturmasında gizlilik kararının kalktığına dair örgüt üyelerine düzenli bilgi akışını ByLock üzerinden aktardığı tespit edildi.

Bu kişinin de Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce örgüt üyesi olmaktan ayrıca cezalandırıldığı ortaya çıktı.

İlginizi Çekebilir Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması sil baştan: FETÖ'cü savcılar delil toplama yerine delil karartmışlar