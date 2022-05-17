Yazıcıoğlu’nun tanıklık öncesi şüpheli şekilde ölen korumasının ifadesi ortaya çıktı

2009'da şüpheli bir helikopter kazasında ölen BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız, dün kendi otomobilinin altında kalarak hayatını kaybetti. 23 Mayıs'ta Yazıcıoğlu davasında tanık olarak dinlenecek olan Yıldız'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. SÖZCÜ, Erol Yıldız'ın 2011 yılında FETÖ'cü savcı Şeref Gürkan'a verdiği ifadeye ulaştı.

Özgür CEBE

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13 yıl önce helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi’nin eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 17 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına bir hafta kala ilginç bir olay yaşandı.

23 Mayıs günü Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tanık olarak dinlenecekler arasında yer alan polis memuru Erol Yıldız, dün kendi otomobilinin altında kalarak hayatını kaybetti.

2007-2009 yılları arasında Muhsin Yazıcıoğlu’nun yakın koruma ekibinde yer alan 49 yaşındaki Erol Yıldız’ın ölümü sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yıldız'ın çalışır vaziyetteki aracına çalışma aksamını bozacak herhangi bir dış müdahale olup olmadığı ekspertiz incelemesiyle tespit edilecek.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasını yürütürken FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e takipsizlik kararı veren ve FETÖ üyesi olmaktan ihraç edilen eski Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Şeref Gürkan'ın, dün hayatını kaybeden Erol Yıldız'ı helikopter kazasıyla ilgili sorguladığı ortaya çıktı. Yıldız'ın o ifadesine SÖZCÜ ulaştı.

16 yıllık polis olduğunu ve 2007'de Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte çalışmaya başladığını belirten koruma polisi Erol Yıldız, 2011 yılında verdiği ifadede şunları anlatmış:

TEHDİTLERE ALDIRIŞ ETMİYORDU

– Dört korumasından biri bendim ve kaza gününe kadar da kendisiyle beraberdim. Kazadan üç gün önce kendisini gördüm. Eskişehir Günyüzü ilçesindeki seçim mitingine katıldım. Birlikte Ankara'ya geldik ve Muhsin Başkanı İstanbul mitingine uğurladık. Önce Erzurum'a buradan Sivas'a sonra da Çağlayancerit'e gidecekti. Ben Muhsin Yazıcıoğlu’yla sürekli karayoluyla seyahat ediyordum.

– Bir kez Konya Kulu kavşağında bir kez de Sivas Suşehri'nde kaza geçirdik. Bu kazalarda bir kasıt olduğunu düşünmüyorum. Ancak benim üstlerim bize PKK'nın kolu TAK'ın Muhsin Başkanı hedef aldığı yönünde bize bilgiler veriyordu. Kendisi bu tür tehditlere aldırış etmiyordu.

ARAMA FAALİYETİ İÇİN KİMSEYE İZİN VERMİYORDU

– Beni partiden arayıp helikopterin düştüğünü söylediler. Olayı öğrenince diğer iki korumayla Göksun'a hareket ettik. Ulaştığımızda hafif kar yağışı vardı ve askerler izin vermiyordu. Bir yarbay bizi engelledi ve arama faaliyeti için kimseye izin vermiyordu. Bunu niye yaptığını bilmiyorum ama belki arama faaliyetine katılanların da zarar görebileceğini düşünmüş olabilir. Ya da enkazın bulunmasını engellemek amacıyla da olabilir.

KAVAK AĞAÇLARINI YALAYARAK GEÇMİŞ

– Arama faaliyetlerine biz de katıldık ama sonuç alamadık. Sisne Köyü camisine gittik. Camide cemaatten biri ikindi ezanı okunurken helikopterin çok alçak uçtuğunu ve kavak ağaçlarını yalayarak geçtiğini söyledi. Dediği yöne doğru arama faaliyetine geçildi ancak kar yağışı engel oldu.

– Kurucuova yönüne düşmüş olabileceği söylendi ancak buradan da sonuç alınamadı. İkinci gün hava yağışlı, kapalı ve kötüydü. Üçüncü gün hava biraz açtı. Yeniden aramaya geçildi. Köylülerin enkaza ulaştığı bilgisi gelince cenazeler Kahramanmaraş'a getirildi.