Yelkenli tekne ile İtalya rüyası yarıda kaldı
Muğla’nın Bodrum ilçesinden İtalya’ya gitmek üzere yola çıkan yelkenli teknedeki 29 göçmen ile 2 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarından bindikleri 17 metrelik yelkenli tekne ile İtalya'ya gitmek üzere yola çıkan 20 göçmen ve teknede bulunan 2 organizatör ihbar üzerine olay yerine giden sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
ORGANİZATÖRLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bodrum'un Akyarlar Mahallesi açıklarında yapılan operasyona sahil güvenliğine ait 313 ve 901 bordo numaralı botlar katıldı. Durdurulan yelkenli teknede bulunan göçmenler ve iki organizatör gözaltına alınarak Bodrum Limanı'na getirildi.
Göçmenlerin ifadelerinin alındıktan sonra Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri 2 organizatörün ise ifadelerinin alınmasın ardından adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.