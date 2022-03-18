Yeni evli çift birbirlerine sarılarak evlerinin yanışını izledi

Antalya’da henüz yeni evlenen Ayfer-Adem Sağlam çiftinin evi, alev alev yandı. Gözü önünde küle dönen evini eşine sarılarak izleyen Ayfer Sağlam, “Uyuyordum, rüzgar sesi sandım. Bir baktım yangın çıkmış” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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Yeni evlenen Sağlam çiftinin, Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi’nde henüz yeni taşındıkları evde saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

Sağlam çifti ile apartman sakinleri yangına müdahale etmek istese de, alevler bir anda evi sardı. Apartmandakileri sokağa döken yangının, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EŞİNE SARILIP GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Binaya gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye çalışırken, çiftten Adem Sağlam, itfaiye erlerinin evin içine girmesi için telkinde bulundu. Ayfer Sağlam ise, evin yanışını gözyaşlarıyla eşine sarılarak izledi. Komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan yeni gelin, “Ben uyuyordum. Rüzgar sesi sandım, bir baktım yangın çıkmış. Neden dolayı çıktığını bilmiyorum. Daha birkaç ay önce evlendik” dedi.

“DAHA EŞYALARIN TAKSİTLERİNİ ÖDÜYORLAR”

Çiftin komşusu ise, “Daha eşyalarının taksitlerini ödüyorlar” diye konuştu. Kedisini kucağına alıp yalın ayak dışarı çıkan apartman sakinlerinden Betül Orhan da, “Dumandan dolayı zor indim aşağıya ama çok şükür indim” dedi. Dumandan etkilenen Ayfer Sağlam'a, ambulansta oksijen verilirken, yangının çıkış nedeni araştırılmaya devam ediyor.