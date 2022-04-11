Yeni hafta yağmur ve kar uyarılarıyla başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Hafta sonu 20 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar bugün birçok şehirde 8-9 derece birden düşecek. Yer yer kuvvetli yağmur ve kar yağışı görülecek.

Sozcu.com.tr

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Sıcak hafta sonunun ardından Türkiye serin bir havayla yeni haftaya başlıyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugün düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte yurdun batısında sağanak yağmur ve yer yer kuvvetli rüzgar etkili olacak. Yurdun doğusunda ve yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Serin hava hafta ortasından sonra etkisini yitirecek.

BİRÇOK ŞEHİR İÇİN UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Erzurum, Muş, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz’in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya’nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş’ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

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