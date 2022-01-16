Karlı hava durumu yeni haftada geri dönüyor

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yeni haftada karlı günler geri dönüyor. Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken, birçok noktada yağış gözlenecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre geçtiğimiz gafta etkisini gösteren soğuk hava yeni haftada geri dönecek. Hava sıcaklıkları düşüşe geçerken birçok ilde kar yağışı tekrar gözlenecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Çankırı ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

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