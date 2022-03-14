Yeni kar uyarısı: 2 gün etkili olacak… İşte son hava durumu tahmini

Meteoroloji'nin verilerine göre, İstanbul'da tekrar kar yağışı bekleniyor. Cuma ve cumartesi günleri için uyarı yapılırken, hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul’da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının tekrar kendisini göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, kar yağışının İstanbul’da 18 Mart Cuma ve 19 Mart Cumartesi günleri etkili olacağı tahmin ediliyor.

MGM’nin hava tahminlerine göre, İstanbul’da hava sıcaklığı cuma günü en düşük sıfır, en yüksek 5; cumartesi günü ise en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 5 derece olacak.

Sosyal medya hesabından da haftalık hava tahminini paylaşan Meteoroloji, mesajında “Hava sıcaklıklarının Çarşamba günü iç kesimlerde biraz artacağı, Perşembe gününden itibaren tekrar azalacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir İSKİ'den taşkın uyarısı: Dere yatakları ve baraj havzalarından uzak durun