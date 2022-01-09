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Yeniden akın ettiler, çuvallarla götürüyorlar

Edirne’de esnafın yüzü, bu hafta Bulgaristan'dan gelen turistlerle yeniden güldü. Birçok ihtiyacını Edirne’de karşılayan Bulgarlar yükselen fiyatlardan şikayetçi olsa da ülkelerine çuvallarla döndü.

Yayınlanma: 11:44 - 09 Ocak 2022 Güncellenme:
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Yılbaşı öncesi tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayıp tatile çıkan Bulgar vatandaşlar, tekrardan kente gelmeye başladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne'de Bulgar turist yoğunluğu yaşanırken, esnafın da yüzü güldü.

Turistler, giyimden gıdaya, mobilyadan ev eşyasına kadar birçok ihtiyacını Edirne'de karşıladı, bavullarını doldurup geri döndü.

Bazı Bulgar turistler fiyatların daha önceki zamanlara göre arttığını söyledi. (İHA)

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