Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ’cülere darbe: 24 gözaltı

Konya'da FETÖ'nün örgüt tabanını korumak için yeniden yapılandığı bilgisine ulaşan polis ekipleri operasyon düzenledi. Aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü, komiser, polis memuru, öğretmen ve sağlık personelinin de bulunduğu 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Müslüm EVCİ

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Konya Cumhuriyet Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden yapılandıktan sonra “gaybubet” olarak bilinen hücre evlerinde saklanan örgüt üyelerinin, daha önceden haklarında örgüt üyeliğinden işlem yapılan FETÖ mensupları ile yakınlarına para yardımı yaptığı tespit edilen 24 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

KOM Şube Müdürlüğünce aylar süren takip sonucunda Ankara ve Konya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ARALARINDA ÜST DÜZEY ÖRGÜT MENSUPLARI DA VAR

Gözaltına alınan şüpheliler arasında emniyet müdürü, komiser, polis memuru, öğretmen ve sağlık personelinin de bulunduğu öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin birçoğunun yazılımı örgüte ait haberleşme programı kullandığı ve örgüt içerisinde mahrem hizmetlerde görev yaptığı belirlendi. Öte yandan yakalanan 5 şüphelinin ise üst düzey örgüt mensubu olduğu ve haklarında devam eden soruşturmalar nedeniyle Firar olarak arandığı tespit edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE FİNANSAL DESTEK

Yakalanan şüphelilerin, mütevelli denilen esnafla kısa süren görüşmeler yaparak örgüte finansal destek sağladığı, haklarında işlem yapılmış olan örgüt üyeleri veya yakınları ile sokak, park gibi kalabalık ortamlarda buluşmalar yaparak döviz-para verdiği, örgüt olarak ‘muavenet' şeklinde adlandırılan maddi yardımlarda bulunduğu anlaşıldı.

SOHBET PROGRAMLARI KULLANMIŞLAR

Örgüt adına faaliyetleri yürüten firari emniyet mahrem imamlarının örgüt üyeleriyle ‘internet tabanlı programlardan görüştükleri, kullandıkları programları 10 dakika içerisinde silme şeklinde ayarladıkları belirlendi. Yapılan aramalarda çeşitli ülkelere ait yüksek miktarda döviz, propaganda amaçlı kullanılan çok sayıda örgütsel yayın ve dijital materyal elde edildi.

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