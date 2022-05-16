Yer Esenyurt, mağdur Afrikalı, gaspçı Afgan, kurtaran Türk

İstanbul'da Sierra Leona Cumhuriyeti uyruklu bir kişinin cep telefonunu gasp etmeye çalışan Afganistan uyruklu N.R.'ye çevredekiler müdahale etti.

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Olay, Esenyurt ilçesi sınırlarındaki Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan bir sokakta yaşandı. Sierra Leone Cumhuriyeti uyruklu A.T.’nin cep telefonunu, arkasından gelen Afganistan uyruklu N.R. ve yanındaki kişi gasp etmeye çalıştı.

N.R. cep telefonunu alıp kaçacağı sırada, duruma sokakta bulunanlar müdahale etti. Gaspçıyı yakalayıp, yere yatıran çevredekiler polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polisler, şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Hafif şekilde yaralanan A.T. ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşananlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen N.R., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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