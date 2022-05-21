Yıkım kararı mahalleliyi ayağa kaldırdı

İstanbul Çekmeköy'de parkın yıkılıp yerine pazar alanı yapılmak istenmesi, mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı. Parkta toplanan mahalle sakinleri, "Yeşilimize dokunmayın, daha fazla beton istemiyoruz" diye seslendi.

Mert ÖZ

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İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde Ulus Pazarı’nın yakınında bölgedeki tek yeşil alan ve deprem toplanma olan parkın pazar alanı yapılmak istenmesi, mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı. Projeye karşı bir araya gelip imza toplayan ve konuyu belediye meclisine kadar taşıyan mahalle sakinleri, bugün parkta toplanarak eylem düzenledi. Vatandaşlar, “Parkını koru”, “Yeşilime dokunma” dövizleriyle parkta toplanarak basın açıklamasında bulundu.

“TEK NEFES ALDIĞIMIZ YEŞİL ALAN BURASIDIR”

Mahalle sakinleri, “Biz CHP'den destek gördük ama AKP'ye de gittik, meclise de katıldık. Hükümeti eleştiriyor olmak çok doğal bir şey. Biz hükümetin yaptığı şeyi eleştiriyoruz, AKP'yi değil. Biz ne partiliyiz ne de başka bir şey. Biz halkız. Biz istiyoruz ki buradaki ağaç alanımız gitmesin. Tek nefes aldığımız yeşil alan burasıdır. Burasını da pazar alanı yapmak istiyorlar. Biz betona hayır diyoruz” diye konuştu.

Çekmeköy Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Ünal Bellek ise, “Biz Çekmeköy meclisinde sizlerin bu haklı isteklerini dile getiriyoruz. Bu bölgeye yapılacak olan pazar yeri ile ilgili projenin detaylarını istedik bize ulaştırılmadı. Katılımcı belediyecilik anlayışı gereği, halkın ne istediği sorulmadan, ben yaptım oldu mantığıyla hiçbir projenin doğru olmayacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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