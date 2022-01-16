Yıldırım Kaya: Öğretmenlerimize öyle kuru kuru teşekkür yetmez

Sosyal medyada birçok siyasetçinin destek verdiği “Teşekkürler Öğretmenim” kampanyasına sert çıkan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Öğretmenlerimize öyle kuru kuru teşekkür yetmez. Var mısınız haftaya TBMM Genel Kuruluna gelecek olan, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu, öğretmenlerimizin taleplerini karşılayacak şekilde yeniden düzenleyerek çıkartmaya” ifadelerini kullandı.

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Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi geçtiğimiz hafta TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görüşülmüş, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen ayrımına son veriyoruz” sözünün bu teklifte uygulanmadığı belirterek AKP'lilere sert çıkmıştı.

Kaya, AKP'lilere “Genel başkanınızın verdiği sözün peşine düşün. 3600 ek göstergeyi hemen uygulamaya sokun” diye seslenmişti.

ÇAĞRIDA BULUNDU

Sosyal medyada birçok siyasetçinin de destek verdiği “Teşekkürler Öğretmenim” kampanyasına tepki gösteren CHP'li Kaya, “Öğretmenlerimize öyle kuru kuru teşekkür yetmez” dedi. İktidara seslenen Kaya, “Var mısınız haftaya TBMM Genel Kuruluna gelecek olan, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu, öğretmenlerimizin taleplerini karşılayacak şekilde yeniden düzenleyerek çıkartmaya” önerisini sundu.

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