Yoğun kar nedeniyle YHT seferleri artırıldı

TCDD Taşımacılık, yurtta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin artırıldığını açıkladı.

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TCDD Taşımacılık’tan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak üzere Ankara- İstanbul, Ankara- Konya hatlarındaki YHT seferleri artırıldı. Ankara- İstanbul arasında 6, Ankara- Konya arasında 4 olmak üzere toplam 10 ilave YHT seferi konuldu.

*Buna göre yüksek hızlı trenler; Ankara- İstanbul hattında 11, 12 ve 13 Mart’ta (Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri) Ankara’dan saat 08.15’te, İstanbul’dan saat 14.05’te, Ankara- Konya hattında ise 11 ve 13 Mart’ta (Cuma ve Pazar günleri) Ankara’dan saat 14.50, Konya’dan saat 15.35’te hareket edecek.

*Böylece ilave yüksek hızlı trenlerle; Ankara- İstanbul hattında 2 bin 880 yolcu, Ankara- Konya hattında ise 1920 yolcu olmak üzere toplam 4 bin 800 yolcu kapasite artışı sağlandı.

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