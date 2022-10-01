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Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

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Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İlk belirlemelere göre kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. AA

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