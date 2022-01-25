Yolda kalan ambulanstaki hamile kadının yardımına itfaiye koştu
İstanbul Arnavutköy'de hamile bir kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansın hava muhalefeti nedeniyle yolda kalması üzerine yardıma itfaiye ekipleri yetişti. Hamile kadını itfaiye aracına alan ekipler doğuma 5 dakika kala hamile kadını Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne yetiştirdi.
İstanbul’da dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Arnavutköy’de hamile bir kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansın hava muhalefeti nedeniyle yolda kalması üzerine yardıma itfaiye ekipleri yetişti.
DOĞUMA 5 DAKİKA KALA HASTANEYE YETİŞRİLDİ
Olay yerine ulaşan ekipler ambulanstan hamile kadını alarak itfaiye aracına bindirdi. Siren çalarak yolda ilerleyen ekipler doğuma 5 dakika kala hamile kadını Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi.