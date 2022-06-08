Yollar kapandı, evler ahırlar sular altında kaldı

Sivas'ta gece saatlerinde başlayan ani yağış nedeniyle dereler taştı, evleri su bastı, Sivas-Kayseri Karayolu geçici olarak ulaşıma kapandı.

Orhan BOZKURT

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Sivas’ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Sivas-Kayseri Karayolu Yeniçubuk deresinin taşması nedeniyle sel suları ve yolda meydana gelen heyelan sonucu ulaşımına kapandı. İlçe merkezinde bazı evlerin zemin katlarını su bastı. Sivas Valisi Yılmaz Şahin, selden etkilenen ilçeyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip etti.

14 EV VE 5 AHIR SULAR ALTINDA KALDI

Vali Yılmaz Şimşek, sel sonrası oluşan hasar tespit çalışmalarının başladığını, selden olumsuz etkilenen hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceklerini söyledi. Vali Şimşek, “Ulaş’ta 9 ev ve 5 ahırı, Gemerek’te ise Yeniçubuk dere yatağının taşması sonucu cadde ve sokakları su bastı.

Yine o bölgede 5 ev selden etkilendi.

Aşrı yağış ve dere yatağının taşması sonucu oluşan balçık ve çamur da Kayseri-Sivas karayolu üzerinde hasara neden oldu. Bu nedenle Kayseri-Sivas trafiğe kapandı. Çalışmalarımız neticesinde tek şeritli olarak hem Kayseri hem de Sivas istikametini trafiğe yeniden açıldı” dedi.

DEMİR YOLU ULAŞIMIDA AKSADI

Vali Şimşek, meydana gelen sel sonrasında hasar tespit çalışmalarına hemen başladığını da belirterek, “Çalışmalarımız devam edecek ve ona göre de vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz, gereken yardımları yapacağız. Ayrıca Şarkışla ile Sarıoğlan arasındaki tren yolunda da bir sorun oluştu ve bu nedenle burada tren hizmetleri bir süre durdu.” diye konuştu. Diğer yandan bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, bodrum katları su basan evlerde su tahliye çalışması başlattı. Afet bölgesinde hasar tespit ve zarar tespit çalışmaları devam ediyor.

AKŞENER: OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’de, bugün TBMM’de düzenlediği partisinin grup toplantısının ardından Sivas’taki sel felaketi ile ilgili geçmiş olsun mesajı yayınladı. Akşener, “Gemerek'te yaşanan sel felaketiyle birçok evin, ahırın ve tarım arazilerinin hasar gördüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendim. Can kaybımızın olmaması yüreğimizi hafifletse de maddi hasarların bir an önce kapatılması için olayın takipçisi olacağız. Geçmiş olsun Sivas…” dedi.

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