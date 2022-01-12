YSK seçime girebilecek partileri açıkladı! İnce ve Sarıgül’ün partileri yer almadı

Yüksek Seçim Kurulu yapılacak olan ilk seçime katılmaya hak kazanan partileri açıkladı. YSK'nın açıkladığı listede Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül liderliğindeki Türkiye Değişim Partisi yer almadı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yapılacak ilk seçimlerde seçime katılma hakkına sahip olan partileri açıkladı. Kurul, Türkiye’de bulunan 121 siyasi partiden sadece 24’ünün seçimlere girebilme yeterliliğine sahip olduğunu belirtti.

Yüksek Seçim Kurulu, Afyon Güney Beldesi seçimleri öncesi (24 Mart 2021) açıkladığı listede Emek Partisi, Millet Partisi, Türkiye İşçi Partisi Türkiye Komünist Hareketi yer almamıştı.

Son yapılan incelemede bu 4 parti de teşkilatlanma kriterlerini karşılayarak seçime girme hakkını elde etmiş oldu.

İNCE VE SARIGÜL’ÜN PARTİLERİ YER ALMADI

YSK’nın açıkladığı listede Muharrem İnce öncülüğünde kurulan Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül liderliğinde kurulan Türkiye Değişim Partisi yer almadı.

Mevzuata göre 41 ilde teşkilatlanmalarını tamamlayan partilerin ayrıca büyük kongrelerini yapmış olmaları ve bunun üzerinden 6 ay geçmiş olması şartı aranıyor.

İŞTE YSK’NIN AÇIKLADIĞI PARTİLER

YSK açıklamasına göre seçime katılma hakkına sahip siyasi partiler şunlar olacak:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi,

2-Anavatan Partisi,

3- Bağımsız Türkiye Partisi,

4- Büyük Birlik Partisi,

5- Cumhuriyet Halk Partisi

6- Demokrasi ve Atılım Partisi,

7- Demokratik Sol Parti,

8- Demokrat Parti,

9- Emek Partisi,

10- Gelecek Partisi,

11- Genç Parti,

12- Halkların Demokratik Partisi,

13- Hür Dava Partisi,

14- İyi Parti,

15- Millet Partisi,

16- Milliyetçi Hareket Partisi,

17- Muhafazakar Yükseliş Partisi,

18- Saadet Partisi,

19- Sol Parti,

20- Türkiye İşçi Partisi,

21- Türkiye Komünist Hareketi,

22- Türkiye Komünist Partisi,

23- Vatan Partisi

24- Yeniden Refah Partisi.

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