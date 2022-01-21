Yüksek elektrik faturalarını gösteren vatandaşlar ‘Soygun var’ pankartı açtı

Şanlıurfa’da yüksek elektrik faturalarına isyan eden esnaf sokağa “Soygun var. TEDAŞ zulmüne hayır” pankartı açtı.

Ahmet KAYA

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Bahçelievler Mahallesi'nde asılan pankartın önünde açıklama yapan esnaf, elektrik faturalarının bir önceki faturanın neredeyse iki katına yükseldiğini belirterek, “TEDAŞ sayacın anlaşma gücünün yüzde 20'sini aştığımız gerekçesiyle bize yüzde 127 zam yapıyor. Bu nasıl insaf” diye tepki gösterdi.

“MİLLETVEKİLLERİ NEREDE?”

Protestocular adına konuşan mahalle esnafı temsilcileri, “TEDAŞ'a kimsenin gücü yetmiyor. Bir de bizi, ‘Yükümlülüğünüzü yerine getirmezseniz kullanımınızın 5 katı cezaya çarptırılacaksınız' diye tehdit ediyorlar. Milletvekilleri nerede? Vali nerede? Ekmeğimizden, yemeğimizden her şeyimizden kesip elektrik, doğalgaz faturasına yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

CHP MİLLETVEKİLİ AYDINLIK'TAN TEPKİ

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık da bu haykırışı sosyal medya hesabından şu cümlelerle duyurdu:

“Şanlıurfa esnafımız gelen faturalarını göstererek ‘Soygun var' diye haykırıyor. Bu sorunu çözeceğiz diye açıklama yapan iktidar yetkilileri neredesiniz? Artık yalan söylemeyin. Bu zulme siz de ortaksınız. Çiftçiyi, esnafı kanser ettiniz, bitirdiniz. ‘Doğalgaz ve elektrik faturalarına tarifeler vatandaşlarımız lehine düzenlenmiştir' diyenler burada mı? Her şeyi güllük gülistanlık gösterenler, Türkiye'de hiçbir sıkıntı yokmuş gibi davrananlar bu vatandaşlarımıza da gitsin bir açıklama yapsın bakalım ikna edebilecekler mi?”

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