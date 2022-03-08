Yüksek lisanslı Kübra Kaya taksi şoförlüğü yapıyor

Hayalinin üniversitede akademisyen olmak olduğunu söyleyen Kübra Kaya, (27) Antalya Havalimanı'nda taksi şoförlüğü yaparak geçimini sağlıyor.

İsmail AKIN

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Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı CHP’li Ümit Uysal'ın ziyaret ettiği taksi durağında karşılaştığı yaşındaki taksi şoförü Kübra Kaya, “Hayalim üniversitede akademisyen olmaktı. Tabii şu an tekrardan devam ediyorum çalışmalara ama birazcık daha zor gibi” dedi.

BAŞKAN UYSAL ZİYARET ETTİ

Uysal, her gün yüzlerce uçağın inip kalktığı ve yaz aylarında milyonlarca turistin Antalya'ya ilk tanıştığı havalimanında taksi esnafını ziyaret etti. Taksi esnafıyla kahvaltı yapan Başkan Uysal, Antalya Havalimanı'nda çalışan taksicilerin kentin tanıtımında büyük önemi olduğunu söyledi.

“Gelen misafirlerimiz ilk intibaı sizden alıyor” diyen Başkan Uysal, şunları söyledi; “Yaptığınız iş o kadar önemli ki o yüzden sizlere ayrı bir bakış açımız var. Zaten taksici esnafımızla çok iç içeyiz. Kanunları el verdiği çerçevede maksimum ne yapabiliriz, hep onu düşüne geldik. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Güler yüzünüz için teşekkür ediyorum. Daha nice böyle güzel baharlarda, güzel, omuz omuza, yan yana günlerimiz olsun”

HAYALİM AKADEMİSYEN OLMAKTI

Uysal, ziyaret ettiği taksi durağında 27 yaşında taksicilik yapan Kübra Kaya ile tanıştı. Üniversitede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okuduğunu üstüne yüksek lisans yaptığını anlatan Kaya, bir ara dil öğrenmek için İngiltere'ye gittiğini de söyledi.

Fakat covid-19 pandemi nedeniyle iş bulamayan Kaya, hal böyle olunca o da baba mesleği olan taksicilik yapmaya başladığını anlattı.

Kaya, “Hayalim üniversitede akademisyen olmaktı. Tabii şu an tekrardan devam ediyorum çalışmalara ama birazcık daha zor gibi. Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum ama olmazsa da bu şekilde babama yardım ederek geçiniyorum” diye konuştu.

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