Yunanistan’a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen dört FETÖ şüphelisi ile bir organizatör yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçeceği bilgisi üzerine, ilçe girişinde Ç.A. yönetimindeki otomobili durdurdu.
İKİSİ ESKİ POLİS MEMURU
Araçta bulunanların, Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde silahlı terör örgütüne üye olma suçundan istinafta dosyası olan M.A., aynı suçtan aranan eski polis memuru A.A., Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde aynı suçtan istinafta dosyası bulunan R.B. ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı suçtan istinafta dosyası olan eski polis memuru E.A. olduğu belirlendi. FETÖ şüphelileri ile organizatör Ç.A., gözaltına alındı.