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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken, askeri yasak bölgede yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesinde 1inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan’a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri M.B. ve D.A.’yı yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. ve D.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. DHA

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