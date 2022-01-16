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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 PKK şüphelisi tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Yunanistan'a kaçmak isterken güvenlik güçlerince yakalanarak, gözaltına alınan 3 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 PKK şüphelisi tutuklandı

Güvenlik güçleri, Uzunköprü’de birinci derece askeri yasak bölgede yaptıkları çalışmada Yunanistan’a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi M.S., Ö.D. ve Y.M.’yi yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüpheliler, Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., Ö.D. ve Y.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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