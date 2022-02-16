Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'nin Meriç ve İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ şüphelisi, güvenlik güçlerince yakalandı.

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Güvenlik güçleri, Meriç’te 1inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmeye çalışan O.Ö. ve Y.A.’yı yakaladı. FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen şüpheliler, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İpsala ilçesinde de önceki gün 1’inci derece askeri yasak bölgede, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan FETÖ şüphelileri Ş.B., S.Z. ve E.Z. tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Z., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, E.Z. ve Ş.B. ise tutuklandı. DHA

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