Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i eski yarbay 5 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesindeki 1inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalıştığı belirlenen FETÖ şüphelileri İ.B., Y.B., A.O. ve M.S.’yi yakaladı. Meriç ilçesinde ise 1inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski yarbay E.H.’yi yakalandı. (DHA)