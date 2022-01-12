Yusuf Yerkel’in Frankfurt’a ‘ateşe’ atanması TBMM’de gündem oldu

Soma'da 301 maden emekçisinin yaşamını yitirdiği maden kazasını protesto eden madenciyi tekmeleyerek akıllara kazınan Yusuf Yerkel'in Frankfurt Başkonsolosluğu'na ‘ticaret ataşesi’ olarak atanması TBMM’de de gündem oldu.

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TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Manisa Soma’da 301 işçinin öldüğü maden kazasının ardından eylem yapan işçiye tekme atarak tarihe geçen Yusuf Yerkel‘in Türkiye‘nin Frankfurt Başkonslosluğu‘na ‘ticaret ateşesi' olarak atanmasına Meclis'te tepki gösterdi.

Atamanın derhal geri alınmasını isteyen Çakırözer, “Bu tekmeciye vergilerimizden yapılacak binlerce euroluk ödemeleri helal etmiyoruz” dedi.

VİCDANLARI SIZLATAN ATAMAYI GERİ ALIN

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Çakırözer şöyle konuştu:

*301 madencimizin katledildiği Soma’da acılı madenci yakınlarına tekme atan Yusuf Yerkel’in ödüllendirilerek Frankfurt’a ataşe yapılması milletimizin vicdanını sızlatmıştır, atamayı protesto ediyor.

*Bu tekmeciye vergilerimizden yapılacak binlerce euroluk ödemeleri helal etmiyoruz. Vicdanları kanatan bu atama derhâl geri alınmalıdır.

*Bu tekmeci ve diğer rüşvetçi ve partizan büyükelçileriniz bugün olmasa bile millet iktidarında işgal ettikleri koltuklardan derhâl geri çekilecektir.

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