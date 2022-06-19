Z kuşağı CHP’yi birinci parti yaptı

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, 18-22 yaş arası yeni seçmene, “Türkiye’nin sorunlarını hangi parti çözer?” diye sordu, gençlerin yüzde 34.6’sı CHP yanıtını verdi.

Batuhan SERİM

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SEÇİM konusu gündemden düşmezken araştırma şirketlerinin anketleri birbirinden çarpıcı sonuçları ortaya çıkarıyor. Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, “Türkiye Gençlik Araştırması” adlı çalışmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.18-22 yaş arası yeni seçmene ilişkin yapılan araştırmanın sonuçları gençlerin siyasal tercihlerini ortaya koydu. Yeni seçmene oy tercihleri soruldu; CHP, yüzde 36.9 ile birinci parti oldu. İkinci sırada, yüzde 21.2 ile AKP yer aldı. Yeni seçmenlere, “Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı mı, muhalefet partileri mi kazanır?” diye de soruldu. Açıklanan sonuçlara göre yeni seçmenlerin yüzde 43.2'si “Meclis çoğunluğunu muhalefet kazanır” dedi.

%57.5 ASLA OY VERMEM

“Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı kazanır” diyenlerin oranı ise yüzde 33.4 olarak belirlendi. Yeni seçmenlerin oy verme davranışlarını etkileyen faktörler arasında yüzde 42.5 ile “Ekonomik durum” birinci sırada yer aldı. Yüzde 27.5 ile “Dünya görüşü” ikinci sırada yer aldı. Yeni seçmenin sistem tercihi ise büyük bir farkla Parlamenter Sistem. Paylaşılan sonuçlara göre “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mi, Parlamenter Sistem mi?” sorusuna “Parlamener Sistem” yanıtını verenlerin oranı yüzde 54.1. “Aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?” sorusuna yeni seçmen yüzde 57.5 oranında “asla oy vermem” yanıtını verdi. Oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 19.3'te kaldı. Genç seçmenin yüzde 51.9'u, Erdoğan'ın karşısında muhalefetin adayına oy vereceğini belirtti. Yeni seçmenin yüzde 59.2'si Türkiye'nin kötü yönetildiğini düşünüyor.