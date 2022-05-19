Zabıtalarından şikayetçi olan gazeteci işten çıkarıldı

AKP’li Elazığ Belediyesi zabıta ekipleri tarafından bir haber sırasında darp edildiği gerekçesiyle darp raporu alan ve zabıtalardan şikayetçi olan gazeteci Faik Akgün çalıştığı gazeteden kovuldu. Akgün, dün Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu’nun talimatıyla işinden kovulduğunu ileri sürdü. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Erhan Doğan ise Akgün’ün iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP’li Elazığ Belediyesi’nin zabıta ekipleri, Ramazan ayında kent merkezinde nohut ekmek satan işportacıların nohut ekmek sattıkları yerlerinin yasak olduğu gerekçesiyle işportacılarla yaptıkları tartışmayı çeken gazeteci Faik Akgün, tartışma anlarını çektiği gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından darp edildiği gerekçesiyle iki günlük darp raporu alarak zabıta ekiplerinden şikayetçi olmuştu.

İddiaya göre yapılan şikayet sonrasında zabıta ekipleri hakkında açılan soruşturmanın ardından belediye başkan yardımcısı Nazif Bilginoğlu'nun talimatıyla gazeteci Fail Akgün'ün işine dün son verildi.

Akgün, 24 Ocak'ta cemaat evinde kalan tıp öğrencisi Enes Kara’nın intihar haberini duyurmuş ve tehdit telefonları aldığını söyleyerek Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

“BELEDİYE YÖNETİMİ TARAFINDAN İŞİMDEN EDİLDİM”

Elazığ Belediye yönetimi tarafından iş.26 Nisan tarihinde Elazığ Belediyesi Zabıtaları tarafından darp edildiğim için şikayetçi oldum. Zabıtalardan şikayetçi olduğum için bugün Günebakış Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erhan Doğan beni işten çıkarttığını ifade etti.

Doğan, benim işten çıkartılma kararımın dün Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu’nun da dahil olduğu bir görüşme sonrasında alındığını ifade etti. Sebep olarak ise şikayetim sonrasında savcılığın harekete geçmiş olması gösterildi.

Beni işten çıkartan Doğan, darp edildiğim doktor raporu ile sabit olmasına karşın zabıtalardan şikayetçi olarak yanlış yaptığımı ve artık Elazığ’da dışlanarak işsiz kalacağımı söyledi.

Aynı zamanda belediye ile arasını düzeltmek istediğini ancak benim işini bozduğumu kaydetti. Bana darp raporu veren doktora sinkaflı küfürler de eden Doğan, benimle görüştüğü sırada zabıta müdürünü de arayarak konu ile ilgili bilgi verdi” diye konuştu.

“ÇOK SAYIDA ARKADAŞIM BELEDİYENİN AKSALIKLARINI YAZAMIYOR”

‘Ben sadece işimi yaptığım için önce Elazığ Belediyesi zabıta ekipleri tarafından darp edildim' diyen Akgün,

“Bugün ise şikayetimden vazgeçmediğim için yine Elazığ Belediyesi tarafından işimden edildim. Ancak şunu çok iyi bilmelerini istiyorum; beni ekmekle ve işle terbiye edemeyecekler. Açlıktan öleceğimi bilsem bile asla önlerinde eğilmeyeceğim ve kalemimi gerekirse kıracağım ama satmayacağım.

Elazığ Yerel Basının da çalışan çok sayıda gazeteci arkadaşım benim yaşadığımı yaşamamak için ve ekmekle terbiye edilmemek için patronların emri ile Elazığ Belediyesi tarafından ortaya konan aksaklıkları yazamadığını da ifade etmek istiyorum” diye kaydetti.

İddiaya ilişkin görüştüğümüz Günebakış Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erhan Doğan, Akgün’in iddialarının asılsız olduğunu belediye yetkilileriyle herhangi bir görüşme yapmadığını ileri sürdü.

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