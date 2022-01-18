Zam yağmuru devam ediyor! Dünden pahalı, yarından ucuz…

2022 yılının ilk saatlerinde doğalgaz, elektrik ve ardından akaryakıta gelen zamlarla başlayan zam yağmuru devam ediyor. Özellikle zincir marketlerde birçok temel gıda ürünü düne göre pahalandı. İğneden ipliğe gelen zamlar vatandaşları isyan ettiriyor. ‘Düne göre pahalı olsa da yarından ucuz’ söylemi hem vatandaşın hem de esnafın dilinde.

Kemal ATLAN

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2022 yılına elektrikten doğalgaza, akaryakıttan ulaşıma, otoyollardan harçlara yapılan zamlarla gözlerini açan vatandaşlar her geçen gün gelen zamlarla yaşamaya çalışıyor. Zincir marketler, haftaya temel gıda ürünlerine yaptıkları zamlarla başladı.

MARKETLERDE BİRÇOK KALEMİN FİYATI ARTTI

Dolar ve Euro’daki düşüşün ardından herkesin gözü marketlerdeki fiyatlara çevrilmişti. Vatandaşlar ‘Dolar artınca fiyat artışına gidenler, şimdi fiyatları düşürecek mi?' diye beklerken her geçen gün yeni zamlarla gözlerini açıyor.

Marketlerden indirim bekleyen vatandaşlar, haftayı yeni zamlarla karşıladı. Zincir marketler temel gıda maddelerinin birçoğuna zam yaptı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, geçen ekim ayında sadece atıştırmalık alıp 1.002 lira ödediği ve fiyatlarını ‘gayet uygun’ bulduğu Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında da birçok ürüne zam yapıldı.

Tarım Kredi Kooperatifi Mağazalarında satılan 5 litrelik Ayçiçek yağı 119 lira 90 kuruştan 134 lira 90 kuruşa, 5 kilosu 33 lira 90 kuruşa satılan pastalık, böreklik un 37,5 liraya, 5 kiloluk şeker 34 lira 75 kuruştan 35 lira 90 kuruşa, 1 kiloluk çay 34 lira 90 kuruştan 44 lira 90 kuruşa, 1 kilosu 23 lira 90 kuruş olan kuru fasulye ise 25 lira 90 kuruşa çıktı.

Zamlar sadece Tarım Kredi Kooperatifi değil diğer zincir marketlerin reyonlarındaki ürünlere de yansıdı. Diğer marketlerde de zam gelen ürünlerden birkaç tanesi şu şekilde; 5 kilosu 31,8 TL olan pirinç 39,9 TL'ye, yine 5 kilosu 39,95 TL olan toz şeker 53,95 TL'ye, 24,95 TL olan 3 adet ton balık 36,75 TL'ye ve 24,90 TL olan şampuan 34,90 TL'ye çıktı.

VATANDAŞIN DAYANACAK HALİ KALMADI

Her gün yeni zamla güne başlayan vatandaşlar, artık dayanacak güçlerinin kalmadığını ifade ediyor. Döviz kurundaki düşüş ile ürünlerde indirim beklerken aksine zam üstüne zamla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden vatandaşlar yine de ürünlerin, düne göre pahalı olsa da yarına göre ucuz olduğunu söyleyerek avunuyor.

CHP Eskişehir Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi aynı zamanda emekli olan Ali Haydar Çelik, meclis toplantısında, meclis üyelerine nohut ve kuru fasulye göstererek gelen zamlara tepkisini dile getirdi.

Emekli maaşlarına yapılan zamların kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını ve artık açlık sınırının çok daha aşağısında ölmeme sınırında yaşamaya çalışacaklarını ifade eden Çelik, “TÜİK yüzde 36 enflasyon açıklarken, Enflasyon Araştırma Grubu yüzde 82,81 enflasyon oranı açıklıyor. Hadi ikisinin ortasını baz alıp yüzde 60 enflasyon var diyelim. Margarine yüzde 114, una yüzde 86, tavuk etine yüzde 86, ayçiçek yağına yüzde 75, süt ürünlerine yüzde 75, nohuda yüzde 66, mercimeğe yüzde 61, makarnaya yüzde 60, dana etine yüzde 56, ekmeğe yüzde 54 zam geldi. Elektrik ve doğalgaza yeni yılın ilk saatlerinde dev zamlar yapıldı. Benzin ve mazota sürekli zam yağıyor. Bu zamlara emeklinin yüzde 25'lik zam ile direnmesi isteniyor” dedi.

EMEKLİYE SÜRÜNÜN DENİYOR

Yüzde 25'lik zamdan memnun olan tek bir tane emeklinin olmadığını da ifade eden Çelik şöyle konuştu:

“Memnun olmak da mümkün değil. Emekliye resmen sürünün deniliyor. Bu insanlar yıllarca prim ödemesi yaptılar. Yabancı ülkelerin emeklileri gelip ülkemizde krallar gibi tatil yaparken, biz emekliler temel ihtiyaçlarımızı zar zor gideriyoruz.

Bu nasıl ekonomi anlayışıdır. Dolar yükseldikçe zam geldi. Zam üstüne zam geldi. Vatandaş enflasyon oranlarının altında ezildikçe ezildi. Yediğimiz içtiğimiz her şeye zam geldi. 18 liralara çıkan dolar kuru, 13 liralara düştü ancak marketteki fiyatlar düşmedi. Lütfen kimse kimsenin aklı ile dalga geçmesin. Yüzde 25'lik zam emekliye reva değildir.”

ZAMLANMADAN ALMAYA ÇALIŞIYORUZ

Ev hanımı Hatice Gümüşpala, imkanları doğrultusunda bazı gıda maddelerini toptan almaya çalıştığını belirterek, “Zam geleceğini duyduğumuz ürünlerden biraz fazla alıp kenara koymaya çalışıyoruz. Bugün aldığımızı yarın aynı fiyata almamız mümkün olmuyor. Ay sonunu zor getiriyoruz. Zam zam zam nereye kadar. Biraz da indirim yapsalar ya!” şeklinde zamlara tepki gösterdi.

BU ZAMLAR KRİZİN GERÇEK YÜZÜ

Elektrikten doğalgaza, akaryakıt ürünlerinden ulaşıma, gıda ürünlerine yapılan fahiş zamların kâbus gibi üzerlerine geldiğini belirten Birtürk Özkavak,

“Evlerimizde doğalgazı kısıyoruz, karanlıkta oturuyoruz. İktidarın döviz kurunun düşmesi ile övündüğü koşullarda yapılan bu zamlar aslında krizin gerçek yüzünü gösteriyor.

Elektrikte yüzde 50-127, doğalgazda yüzde 25, vergi, resim ve harçlarda yüzde 36, halkın vergileri ile yapılan ve normal koşullarda ücretsiz olması gereken köprülerin geçiş ücretlerinde yüzde 25 oranında yapılan fiyat artışlarının, kesintisiz devam eden akaryakıt artışlarının adı zam değil zulüm. Zam tufanı 2022 yılında hiçbir kesintiye uğramadan devam etmektedir.

Evlerimize gelen doğal gaz, elektrik faturaları, yaptığımız temel gıda maddelerinin faturaları artık karşılayamayacağımız rakamlara ulaşmıştır. Bugün neredeyse her birimizin evlerine 400-500 liradan başlayan elektrik faturaları 1000 lirayı aşan doğalgaz faturaları gelmektedir” şeklinde konuştu.

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