Zamlara isyan eden çiftçi: Durum vahim, çalışmazsam açım!

İğneden ipliğe ardı ardına yapılan zamlara isyan eden Bursalı çiftçi Hamdi Asa, "12 ton zeytin sattım. Budama parası, gübre parası, işçi parası derken elde kaldı sıfır. Üre gübresinin çuvalı 640 TL olmuş. 6 torba alayım dedim, 3 bin 840 TL. Mümkün değil alamam. Emekliyim, evim kira değil, çalışanım. Ama, çalışmayayım açım" dedi.

Halil ATAŞ

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CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhangazi ilçesi Çeltikçi köyünde çiftçilerin sorunlarını dinledi. CHP’li vekile dert yanan zeytin üreticisi Hamdi Asa, şunları söyledi;

“Durum vahim. Zeytin para yapmadı. Geçen sene Marmarabirlik’ten aldığım 12 torba 3/15 gübreye bin 920 TL ödedim. Dün Tarım Kredi’den azot gübre alayım dedim. Torbası 340 TL, üre gübrenin torbası da 640 TL olmuş.

6 torba alayım dedim. 3 bin 840 TL.12 torba almam gerek, mümkün değil alamam. İşin içinden çıkılacak gibi değil. Bu sene 12-13 bin TL zeytin sattığını ifade eden Asa, “Gübre parası, işçi parası, budama parası, sıfır, sıfır elde var sıfır.”

“DESTEĞİ ZENGİNE VERİYORLAR”

Kayışoğlu’nun “Zeytine destek veriyorlar alabiliyor musunuz” sorusuna yanıt veren Asa, “Zengine veriyorlar. Fakire bir şey yok. Benim 150-200 zeytin ağacım var. Versede bin-iki bin lira ne olur ondan. Köylü çiftçi şu an bitik. Emekliyim, evim kira değil, çalışanım. Bir hafta çalışmayayım açım” dedi.

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