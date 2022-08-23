Zamlara tepki gösterip AKP’den istifa eden Veli Ulaş CHP’ye geçti

Muğla’nın Milas ilçesinde geçtiğimiz şubat ayında, AKP Milas İlçe Yönetim Kurulu üyesiyken zamlara tepki olarak partisinden istifa ettiğini açıklayan Veli Ulaş, CHP İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği geleneksel salı toplantısında ve rozet töreninde CHP’ye geçti.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesinde AKP Yönetim Kurulu Üyesi, evli ve iki çocuk babası 51 yaşındaki Veli Ulaş, geçtiğimiz şubat ayında, “Bu zamlarla vatandaştan oy isteyemem. Bu son zamların geri alınmasına yönelik bir ibare de görmedim” diyerek AKP'den istifa ettiğini açıklamıştı.

“BU ZAMLARI MİLLETE ANLATAMAM” DEMİŞTİ

Veli Ulaş yaptığı açıklamada, “Bu son zamları gidip vatandaşa anlatamam, anlatamayacağım içinde oy isteyemem. Bu son zamların geri alınmasına yönelik bir ibarede görmedim, vatandaşla nasıl konuşabiliriz ne diyebiliriz ki? Siyaseten hizmet edemeyeceğim için AKP’den istifa etmiştim. Bu zamlarla hizmet olmaz tabii ki. 15 yıllık siyasetçiyim, böyle günler görmedik. Vatandaşa savunacak bir yanımız kalmadı. AKP çatısı altında siyaset yapmayacağımı söylemiştim. Şimdi siyasette doğru yerde olduğuma inanıyorum, Milas’a ve Muğla’ya daha iyi hizmet etmek için CHP’ye katıldım. Zaten biz Milas’ta iyi bir aileyiz” diye konuştu.

CHP ROZETİ TAKARAK PARTİYE GEÇTİ

Veli Ulaş, bugün CHP İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği geleneksel salı toplantısına katıldı. Veli Ulaş, burada Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, CHP İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Halil Mutlu ve partililerin katılımıyla düzenlenen toplantı ve rozet töreninde, CHP rozeti takarak CHP'ye geçti.

“YENİ ÜYELERİMİZ CHP'YE GÜÇ KATIYOR”

Bugünkü etkinliklerle ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Geleneksel salı toplantımızı vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleştirdik. Toplantıda vatandaşlarımızla birlikte gündemi değerlendirerek, bizlere katılarak güç katan yeni üyelerimize rozetlerini taktık” diye konuştu.

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