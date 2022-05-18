Zamlardan sonra esnaf ikramı kesti

ÇAYKUR’un çaya ortalama yüzde 43.71 zam yapmasının ardından, müşterilerine çay ikram eden esnaf bu geleceğinden vazgeçmek zorunda kaldı. Samsun’un eski fotoğrafçılarından biri olan Yahya Aktaş (64), zamlardan sonra iş yerinde çay yapmama kararı aldığını ve dışardan çay söylemediğini açıkladı.

İsmail AKDUMAN

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ÇAYKUR'dan yapılan zam açıklamasının ardından, çay ocaklarında fiyatlar 4-5 lirayı buldu. Kafelerde ise bir bardak çay 8-10 liraya sarılmaya başlandı.

Çay zam mı esnafı da zor durumda bıraktı. İş yerlerine gelen müşterilere çay söyleme geleceği olan esnaf, bu alışkanlıktan vazgeçmek zorunda kaldı. Bazı esnaflar zamlara tepki göstermek için iş yerlerine “Çay ikramını kaldırdık” diye tabela astı.

“BABA VASİYETİNİ YAPAMIYORUZ”

Samsun'un en eski Fotoğrafçılarından biri olan Yahya Aktaş da çay ikramını kaldıran esnafın arasında yer aldı. 1969 yılından itibaren kentte hizmet veren ve baba mesleğini devam ettiren Aktaş,

“Babam her zaman dükkana gelen müşteriden çayı esirgemeyin herkese çay söyleyin derdi. Şimdi çayı da esirgemeye başladık.

Artan şeker ve çay fiyatlarından dolayı bu baba vasiyetini yerine getiremiyoruz. Kullandığımız malzemeler dolar üzerinden satılıyor.

Geçinmek zorlaştı. Tarife fiyatından bile fotoğraf çekemiyoruz. Vatandaşa ağır geliyor. Biz de çaydan şekerden tasarruf ediyoruz” dedi.

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