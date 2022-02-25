Zelenskiy ‘tek başımıza kaldık’ dedi, son durumu açıkladı

Batılı ülkeler tarafından yalnız bırakıldıklarını ve sadece kendilerine yönelik destek açıklamalarının yapıldığını söyleyen Zelenskiy Ukrayna askerlerinin Rus saldırılarına karşı büyük bir direniş gösterdiğini belirtti. Zelenskiy, "Ön verilere göre, ne yazık ki bugün 10'u subay olmak üzere 137 kahramanımız ve vatandaşlarımızı kaybettik. 316 kişi yaralandı. Hepsine Ukrayna kahramanı unvanı verilecek" ifadelerini kullandı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ilk gün sonuçlarına dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ukrayna askerlerinin Rus saldırılarına karşı büyük bir direniş gösterdiğini belirten Zelenskiy, “Ön verilere göre, ne yazık ki bugün 10’u subay olmak üzere 137 kahramanımız ve vatandaşlarımızı kaybettik. 316 kişi yaralandı. Hepsine Ukrayna kahramanı unvanı verilecek” ifadelerini kullandı.

GENEL SEFERBERLİK

Ayrıca ülke genelinde genel seferberlik ilanıyla alakalı olarak imzaladığı kararnameden de bahseden Zelenskiy, “Bu karar, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri saldırganlığı nedeniyle ve devletin güvenliğinin sağlanması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ve diğer askeri oluşumların muharebeye ve seferberliğe hazırlığının desteklenmesi amacıyla alındı” dedi.

RUSYA’DAN KORKMUYORUZ

Açıklamalarında Rusya ile görüşebileceklerini vurgulayan Zelenskiy, “Bugün Moskova’dan Ukrayna’nın tarafsızlık statüsünü konuşmak istediklerini duyduk. Rusya’dan korkmuyoruz, Rusya’yla konuşmaktan korkmuyoruz, ülkemiz için güvenlik garantileri hakkında, hiçbir şey hakkında konuşmaktan korkmuyoruz, tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmuyoruz. Biz zaten NATO’da değiliz, fakat bu durumda hangi garantileri alacağız? En önemlisi de onları bize tam olarak hangi ülkeler verecek?” ifadelerini kaydetti.

TEK BAŞIMIZA KALDIK

Batılı ülkeler tarafından yalnız bırakıldıklarını ve sadece kendilerine yönelik destek açıklamalarının yapıldığını söyleyen Zelenskiy, “Yalnız kaldık. Kimse bizim için savaşmak istemiyor. Bizi NATO’ya almak istemiyor, güvenlik garantisi vermekten korkuyorlar. Devletimizin müdafasında tek başımıza kalıyoruz” ifadelerini aktardı. Sözlerinin devamında batılı ülkeleri eleştirmeye devam eden Zelenskiy, “Herkes korkuyor. Destek veren herkese minnettarım. Sadece kelimelerine değil” dedi. Aynı zamanda Zelenskiy açıklamasının sonunda, ülkesinden ayrılmadığını, kendisinin ve ailesinin Kiev'deki hükümet konutlarında kaldığını da sözlerine ekledi.