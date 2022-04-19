Zeytin mitinginde protesto edilen Tokat: Bu, çevre bilinci değil linç girişimi

Muğla’nın Milas ilçesinde Pazar günü düzenlenen 'Zeytin Hayattır' mitinginde konuşurken çevreciler ve köylülerin sırtlarını kürsüye dönerek protesto ettikleri Milas Belediye Başkanı CHP’li Muhammet Tokat bugün yaptığı açıklamada “Bir zeytin mitingi yapıldı ama TARİŞ ve Ziraat Odası yoktu. Bizim de içimize sinmemişti, en arkada yürüdük. Bu çevre bilinci değil linç girişimi, hayatında zeytin toplamayanlar tepki gösteriyor” dedi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesinde Pazar günü Milas Kent Konseyi tarafından düzenlenen ve çevre il ve ilçelerden yaklaşık 2 bin çevreci ve köylünün katıldığı ‘Zeytin Hayattır’ mitinginde konuşma yaptığı sırada kürsüye yüzlerce kişinin sırtına dönerek protesto ettiği CHP'li Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, bugün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe binasında vatandaşlarla düzenlenen toplantıya katıldı.

“MİTİNGDE BİR TERBİYESİZLİK GERÇEKLEŞMİŞ”

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve CHP Milas İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya parti binasına geçmeden önce ilk olarak Salı Pazarı esnafı ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşlarla buluştu. Miting ile ilgili açıklamalarda bulunan Çetinkaya şu ifadeleri kullandı:

* Milas'ta bir miting oldu. Milaslılar zeytin ve zeytinyağıyla geçimini sağlıyor. Bu mitingde bir terbiyesizlik gerçekleşmiş. Bu yapılan tamamen planlı örgütlü bir çalışma. Maksadı başka olan bir adım. Tamamen belediyeyi hedef alan pankartlar nasıl o alana sokuldu? Birçok soru var, kendileriyle görüşeceğiz.

* Bu durumun yanlış olduğunu ifade eden de olmadı. Başkan yatıştırmaya çalıştı. Bu iş başkanın işi değildi. Kimse CHP üzerinden, CHP'den seçilmiş başkanı vurmaya çalışmasın. Yapanlar cevabını alacak.

* Bu eylemi yapanlar memleketle çiftçiyi düşünmüyor. Tamamen provokatif bir eylemdir. Kimse CHP'yi basamak olarak görmesin. CHP, Milas başkanının yanındadır.

“BU ÇEVRE BİLİNCİ DEĞİL, LİNÇ GİRİŞİMİ”

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ise, bütün uğraşının Milas zeytinciliğinin gelişmesi üzerine olduğunu vurgulayarak, hayatında zeytin toplamamış olanlardan tepki almasından dolayı üzüldüğünü belirtti. Tokat konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

* Ben böyle bir şey olacağını biliyordum. Ama konuşmacı olarak yazmışlardı. Geri adım atmadım ama bekliyordum bunu. Bu çevre bilinci değil, bizim üzerinizden yapılan bir linç girişimi. Hayatında zeytin toplamamış, sıkmamış olanlardan tepki aldık. Üzülerek izledim anlam veremiyorum. Bir taraftan işçiler ’emekçi düşmanı’ diyor bir taraf ise ‘çevre katili’ olarak görüyor.

* İş kötüye gidiyor. Herkes burnundan soluyor, karşısındakini dinlemiyor. Ben hiç kimseye çamur atmıyorum. Çünkü zeytin de enerji de orman da bizim. Sadece maden değil yangın ve jeotermal projeleriyle de zeytin tehdit altında. Tuzabat'ı biz kurtardık, onlar yoktu.

* Orman yangınlarında oradaydık, onlar yoktu. Bir zeytin mitingi yapıldı ama TARİŞ ve Ziraat Odası yoktu. Bizim de içimize sinmemişti, en arkada yürüdük. Herkes bilsin bütün uğraşımız Milas zeytinciliğinin gelişmesi üzerinedir.