Ziyaret ettiği eve ayakkabılarıyla giren kaymakama tepki

Çanakkale'nin Gökçeada ilçe Kaymakamı Serhat Doğan'ın şikayet ve taleplerini dinlemek için gittiği Dereköy köyünde bir eve ayakkabıları ile gitmesi tepki çekti.

Halil ATAŞ

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Gökçeada Kaymakamı Serhat Doğan, beraberindeki heyet ile Dereköy Köyü’nde vatandaşların şikayet ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Doğan, ziyaret ettiği bir eve ayakkabıları ile girmesi dikkat çekti. Ziyaret fotoğrafları Kaymakamlığın sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Gelen tepkiler üzerine o fotoğraf karesi daha sonra kaldırıldı.

ZİYARET SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Kaymakamlığın ziyarete ilişkin paylaşımında, “Kaymakamımız Sayın Dr. Serhat DOĞAN ile İlçe Özel İdare Müdürü Sayın Mehmet Akif KÖSEOĞLU, 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü Dereköy Köyünde vatandaşlarımızın ve işletmelerin talep, şikayet ve önerilerini almak üzere köyde incelemelerde bulundu. Ayrıca Kaymakamımız, köyde bulunan yaşlı ve hasta vatandaşlarımızı ziyarette bulunarak sağlık sıhhatler diledi” denildi.

ÇEKİM YAPILAMAMASI İÇİN UYARDIĞI GÖRÜLDÜ

Kaymakam Doğan’ın ayakkabıları ile eve yaptığı ziyarette fotoğraf çekimi yapılmaması konusunda eli ile işaret yaptığı görüldü.

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