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1 kilo esrarla yakalanıp serbest kaldılar

Uşak’ta bir otomobilin içinde 1 kilodan fazla esrarla yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Yayınlanma: 12:58 - 20 Mayıs 2022 Güncellenme:
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1 kilo esrarla yakalanıp serbest kaldılar

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki uyuşturucu kullanımı ve ticaretini azaltmak amaçlı yapılan çalışmalar doğrultusunda şüphe üzerine kent merkezinde 1 otomobil durdurdu.

Araç içerisinde yapılan aramada 1 kilo 50 gram esrar bulunurken araç içerisindeki 2 şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk dilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)

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